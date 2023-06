Daniel Boga, padre di Jeremie, è tornato a parlare al The Athletic del provino che fece Kylian Mbappé con il Chelsea nel 2011. A quei tempi l'uomo era uno scout dei Blues ed ha avuto a che fare con la famiglia del ragazzo:



"All’inizio stavo parlando con il papà, ma poi è arrivata sua madre, e quando è successo ho capito che era lei a controllare tutto. Era lei che parlava con il club. Il papà non parlava più. È molto calmo e rilassato. La mamma è come il fuoco: bam, bam, bam, bam, bam, bam!"



Jim Fraser, attuale responsabile dello sviluppo del Chelsea, spiegò che avrebbe voluto vedere Mbappé nel lavoro senza palla e così Boga, in qualità di interprete, lo spiegò ai genitori. A quel punto, sottolinea lo stesso Boga, la madre si arrabbiò: "Non torneremo più. Diglielo. Non tornerà. Se vogliono prenderlo, lo prendono adesso. Tra 5 anni tornerai per lui e ci vorranno 50 milioni di sterline. Traduciglielo!'. Aveva molta fiducia in lui. Sapeva che avrebbe avuto successo".