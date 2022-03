Un talento cristallino, quello di, che dopo aver lasciato Liverpool per approdare al Barcellona però, aveva rischiato di perdersi. Stagioni in chiaroscuro, dove l’apice è stato toccato con la maglia del Bayern Monaco giocando però un ruolo marginale all’interno della squadra, non venendo riscattato al termine della stagione e tornando così tra le fila dei blaugrana. Una discesa la sua, coincisa anche con le ultime stagioni non fortunate della squadra catalana, che nella prima parte dell’attuale campionato, dopo l’addio di Messi, è caduta a picco. Così come è caduta a picco l’esperienza con il club spagnolo per il brasiliano, che però nella finestra del mercato invernale ha trovato l’opportunità per potersi rilanciare con una nuova maglia,– La voglia di riscatto per Coutinho incalzava sempre di più e l’arrivo di questa offerta nel mercato di gennaio da parte del club britannico rappresentava per lui un’occasione d’oro per rimettersi in rampa di lancio.. Oltre al gol che poi è valso il definitivo pareggio del match, Coutinho nel corso dell’incontro ha innalzato il tasso tecnico della sua squadra portandola ed essere sempre più presente in fase offensiva, andando poi a recuperare il risultato da 0-2 a 2-2., e convincendo Gerrard (se mai ci fosse stato il bisogno di convincerlo). Il buon rapporto che esiste tra i due non è di certo un segreto, sbocciato quando ai tempi del Liverpool erano compagni di squadra, condividendo la stessa maglia dal 2013 al 2015. “Chi non ama il suo gioco dovrebbe smettere di seguire il calcio” aveva dichiarato l’allenatore dei Villans dopo la partita contro il Leeds e dopo aver esaltato la qualità della prestazione messa in scena da Coutinho. Parole che risuonano sempre di più come un elogio al talento e all’esperienza che il brasiliano ha portato in casa Aston Villa. Spetterà ora a lui confermare quanto di buono visto in questo primo mese e mezzo dal suo rientro in Inghilterra. Di una cosa però siamo certi: