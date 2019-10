Nostalgia canaglia. Uno dei pochi ad essere uscito soddisfatto dal terreno di gioco dell'Olimpico è stato Radja Nainggolan salutato dal pubblico della Roma con una standing ovation fragorosa e con tanti cori che ne hanno accompagnato l'uscita dal campo. E' stato lo stesso Nainggolan a postare sul suo profilo Instagram un video - ripreso dalla curva Sud giallorossa - nel quale i tifosi romanisti celebrano con un coro il fantasista belga che ha risposto con un eloquente: "Grazie mille".

Chissà che, proprio in quel momento, al Ninja non sia passato per la testa il pensiero di un ritorno a Roma...