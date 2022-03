Tempo di rinnovi in casa Juve, tra chi dice sì e chi va verso il no. Verso il sì anche Mattia De Sciglio, nei prossimi giorni sono attesi in sede i suoi agenti, pure per il terzino appena tornato in Nazionale si parla di uno stipendio rivisto al ribasso, per lui in arrivo la proposta di un triennale con ingaggio compreso tra 1,5 e 1,8 milioni (oggi sono 2,7).