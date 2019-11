Non solo Angel, pallino dell'estate rossonera tornato fondamentale per l'Atlético Madrid.grazie ad un'altra stagione ad alti livelli: inizio zoppicante, il rigore sbagliato a Bologna e poi il decollo con cinque gol nelle ultime cinque partite di campionato. Un nome che mette d'accordo tutti, da Maldini a Boban passando per Ricky Massara e la società: giovane, talentuoso, determinante.e non a caso ha rispettato la promessa fatta al giocatore andando a rinnovare il suo contratto.- Non è minimamente cambiata la stima del Milan per Correa, anzi. Piace sempre di più, è tra i preferiti dell'area tecnica ma: il presidente Lotito non intende fare alcuno sconto, ha ottenuto la firma di Correa fino al 2024 con tanto diche allontana qualsiasi pretendente intenzionata a fare proposte al ribasso. Un segnale al Milan e alle società spagnole che si erano attivate,. Quanto Angelito che si è ripreso l'Atlético Madrid. Tra il Milan e i Correa c'è feeling, fin qui però senza riuscire a tagliare il traguardo.