Da quella sanguinosa a quella resa morbida e accettabile da motivazioni, diciamo così,. Il due a zero subito, in casa, da Mirceaha lasciato segni superficiali nell’anima del tecnico.e aver potuto verificare la sua avvenuta crescita alla base della quale ci stannoispirate proprio da chi ne ha dovuto sopportare le conseguenze.Il vecchio e carismaticoe l’ex ragazzino timido diventato oggi a sua voltaproprio come l’uomo che volle e che seppe infondergli le principali nozioni, tecniche ed umane, indispensabili alla crescita.Soprattutto c’è tanto della persona Lucescu e dei suoi modi di essere e di pensare anche quando non ci si deve muovere su un campo da calcio o all’interno di una spogliatoio.La vicenda di questa “coppia” del calcio mi ha sempre affascinato. Fin dal giorno in cui, nella sala stampa dello stadio di Brescia, Lucescu si presentò accompagnandosi con undi manco sedici anni che teneva gli occhi bassi e che non si vergognò del suo rossore sulle guance quando il mister annunciò: “”. Non era una sbruffonata. Pronunciata da un uomo e da un allenatore tra i più capaci al mondo era una sentenza.. Ma poi non si arrestò proseguendo fino a oggi e mostrando che il cucciolo delera diventato a sua volta meritevole dell’eredità che gli aveva messo in serbo il suo genitore professionale.Anche a spese del proprio pedigrèe di allenatore vincente.Un’occasione utile anche per riflettere sul valore della scuola a tutto tondo e del rapporto tra insegnanti e allievi. Il momento, come sappiamo, è drammatico. Ma di una cosa dobbiamo essere consapevoli.. Il diritto alle lezioni e all’apprendimento dei nostri ragazzi è inalienabile. Non soltanto per il presente ma soprattutto per la loro vita futura. Sono convinto che, come è successo a me, ciascuno possa ricordare con piacere e affetto un professore il quale non ha soltanto insegnato ma ha segnato in maniera profonda la nostra formazione non nozionistica ma caratteriale utile al lavoro e al comportamento.