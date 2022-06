- per tutti Gigio - campione d’Europa con la Nazionale a 22 anni, è il classico predestinato lanciato in Serie A da Mihajlovic quando ne aveva soltanto 16 e indossava la maglia del Milan.E, proprio ripensando al suo attaccamento alla Nazional,,e è scontato sottolineare questo aspetto positivo, che al tempo stesso però evidenzia indirettamente l’altra faccia della medaglia delle sue decisioni., non soltanto con il numero uno ma anche con la fascia di capitano, come il campione del mondo Buffon e soprattutto Zoff, l’unico bicampione del mondo e d’Europa., rifiutando un consistente aumento dell’ingaggio per andare a guadagnare di più nel Psg., perché il Milan ha vinto lo scudetto e punta a vincere anche in Europa. Tutti i tifosi milanisti lo hanno pensato, apprezzando ancora di più il suo sostituto Maignan che fin qui non lo ha fatto rimpiangere., che rispetto a lui aveva debuttato in Serie A e in Nazionale quando aveva un anno e due più di lui. Guarda caso proprio Buffon gli ha lasciato il posto l’1 settembre 2016 nell’amichevole contro la Francia quando Donnarunmma ha fatto il suo debutto nella nazionale di Ventura.Da allora ha scalato in fretta tutte le posizioni, guadagnandosi il posto di titolatissimo con Mancini che ha cambiato tutti i giocatori nelle ultime tre partite con Argentina, Germania e Ungheria, ma non lui perché lo considera il miglior portiere d’Europa., che aveva lasciato il Milan per guadagnare di più in Francia,Mancini, invece, ha sollecitato il suo recupero, senza dare spazio ai suoi sostituti Cragno e Meret, ma soprattutto lui non si è tirato indietro e alla fine della partita ha detto che per la maglia azzurra giocherebbe anche con la mano rotta.Con quella maglia, sottolineiamo, quasi a voler dire che la Nazionale è il massimo, a prescindere dai soldi. E di questo passo, visto che è già a quota 45 presenze,Con l’augurio che vinca anche il Mondiale, perché Donnarumma è il numero uno dell’Italia e non sarà giusto fischiarlo quando tornerà a San Siro, il 23 settembre, per giocare contro l’Inghilterra. Anche se alla fine rimane il dubbio che Donnarumma sia più innamorato della Nazionale di quanto Gigio lo sia stato del Milan.