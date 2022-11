Doppio lavoro, doppia fatica e doppia soddisfazione per l'esterno ex Fiorentina Joaquin, bandiera del Betis Siviglia: di giorno gioca a calcio, la sera si trasforma in conduttore tv con ascolti record da tre milioni di spettatori fissi, con picchi vicini al 30% di share.



LA NUOVA VITA - "Gioacchino", come lo chiamavano a Firenze, a 41 anni e quattro mesi è prossimo al ritiro, dopo essere diventato il giocatore più anziano e il recordman di presenze della Liga, ma non si ferma al pallone: fenomeno tv dell'anno con "Joaquin el Novato", "Joaquin il novellino", un incrocio tra fiction e intrattenimento, nel quale deve imparare da zero un mestiere da altre celebrità come lui, attori, cantanti, comici, giornalisti, designers.