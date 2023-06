È stata allestita nel parco di Vystaviste, a nord del centro di Praga, oltre il fiume Moldava, la fan zone della Fiorentina. Si tratta di un importantissimo meeting point per i tifosi, sia quelli muniti di biglietto, che possono prendere treni da 1000 posti allestiti appositamente per lo stadio a partire dalle 18, sia per quei 2-3mila che sono a Praga senza titolo d'accesso allo stadio, che potranno vedere la partita davanti ad un maxischermo. L'apertura è stata fissata alle 10, noi abbiamo voluto raccogliere subito le emozioni dei primi sostenitori viola arrivati.