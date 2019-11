Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato l'undicesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto fra assist 'esagerati' e differenza di voti. Si parte coi voti del Milan, sballati, tre in particolare: Piatek, Bonaventura e Krunic; alla differenza di voti per Pol Lirola: un punto e mezzo in più per Fantacalcio.it, 5,5 contro... il 4 di Magic! E poi, l'assist di Higuan a Dybala: giusto assegnarlo o no?