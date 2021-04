Avete perso di mezzo punto? Il giallo di qualcuno non vi ha fatto arrivare a 66? Un assist ha fatto andare su tutte le furie il tuo avversario? Bene, la Fantapolemica è il 'posto' giusto per te: come ogni giornata, analizziamo i fantacasi del weekend, quelli che ci hanno lasciato perplessi. Oggi spazio a grandi differenze di voto e a un assist che...divide.



CHE DIFFERENZA - Partiamo con Meret, che contro il Crotone incassa tre gol: per Fantalcalcio.it merita un 6,5 in pagella, La Gazzetta dello Sport lo punisce con un 5,5. Il giornale rosa dà invece 6,5 a Soriano, che gioca una buona partita contro l'Inter, per Fantacalcio.it l'ex Sampdoria è invece da 5,5. Pagella 'buona' anche per Theo Hernandez, colpevole dell'1-0 di Quagliarella, che chiude la partita con un 5: più giusto il 4 assegnatogli dalla Gazza. Un punto di differenza anche per Correa: 6 di Fantacalcio.it, 5 della Gazzetta.



ASSIST SI' O NO? - Chiudiamo con Chiellini e un assist che divide. Per Fantacalcio.it il +1 c'è ("​Cross da sinistra con deviazione volante di Chiellini per Ronaldo, il portoghese insacca di testa da pochi passi. Assist per Chiellini”), per La Gazzetta dello Sport no ("Cross basso dalla fascia sinistra di Bernardeschi per la girata a centro dell'area di Chiellini: sulla traiettoria della conclusione del difensore bianconero irrompe di testa Ronaldo per il pareggio. Niente assist per Chiellini perché il suo è un tentativo di tiro e non un passaggio"). Voi da che parte state?