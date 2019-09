Altro turno di campionato, classifiche che prendono forma e puntualissime anche questa giornata arrivano le polemiche. A volte basta mezzo punto per cambiare le sorti di un incontro e i voti, ancora una volta, sono sempre oggetto di discussione. Come quello di Skriniar, che cambia di oltre 1 punto in base al pagellista, ma anche come quello dato a Caputo, troppo generoso. E poi c'è la differenza, enorme fra Castrovilli e Pellegrini, il primo positivo contro la Juve, il secondo devastante contro il Sassuolo. Secondo voi chi avrà avuto il voto più alto? ​Diteci cosa ne pensate nei commenti.