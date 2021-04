Avete perso di mezzo punto? Il giallo di qualcuno non vi ha fatto arrivare a 66? Un assist ha fatto andare su tutte le furie il tuo avversario? Bene, la Fantapolemica è il 'posto' giusto per te: come ogni giornata, analizziamo i fantacasi del weekend, quelli che ci hanno lasciato perplessi.



I MEZZI PUNTI DEL MILAN - Rebic e Donnarumma, fra Magic e Fantacalcio balla mezzo punto, per noi entrambi al ribasso.



DYBALA E BOGA 1 PUNTO - 1 punto di distanza invece per Boga e Dybala che balzano da sufficienti a insufficienti da un portale all'altro.



ASSIST REGALATI - E come sempre prosegue la battaglia che portiamo avanti da inizio anno. Come possono essere assist quelli di Roberto Insigne per l'eurogol di Sau o di Ilicic sul gol di Malinovskyi? E Nestorovski per De Paul? Ci teniamo un piccolo dubbio solo per Pedro.