Altro giro, altro regalo. Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche: questa volta ci siamo concentrati sulla disparità di voti tra il milanista Rebic e l'interista Eriksen, in vista del derby di Milano. Poi una critica al ruolo scelto per Young, che secondo noi è un difensore e non un centrocampista. Chiusura con i voti assegnato a Douglas Costa e alla difesa della Samp.



@AleDigio89 e @AngeTaglieri88