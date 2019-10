Guai in arrivo per il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva. La Federazione inglese ha ufficialmente ritenuto colpevole il portoghese di aver scritto un tweet razzista nei confronti del compagno di squadra Benjamin Mendy. Un messaggio nel quale il calciatore di Guardiola accostava l'ex Monaco all'immagine di un vecchio spot pubblicitario, un contenuto considerato dalla regola E31 “insultante”, con l'aggravante “dei riferimenti a razza o colore della pelle”.



La difesa dello stesso Mendy e del tecnico spagnolo non sono bastate ad evitare l'incriminazione e ora Bernardo Silva, che ha tempo per presentare il proprio ricorso entro il prossimo 9 ottobre, può incorrere in una pesante squalifica, che può raggiungere le 6 giornate.