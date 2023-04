Un progetto sociale importante, che punta al reinserimento dei detenuti ed a promuovere l’attività sportiva all’interno delle carceri. Si chiama Torneo Intercentros Penitentiaries, un torneo calcistico tra i centri penitenziari, lanciato dalla Rfef, la Federcalcio spagnola e il ministero dell’Interno. Coinvolgerà 43 carceri, si snoderà lungo tutta la Spagna con una finale già definita - a giugno alla Ciudad del Fútbol de Las Rozas -. La competizione prenderà il via domani – mercoledì 12 aprile – e si svilupperà in una prima fase tra i centri penitenziari di Castilla-La Mancha, Andalusia, Madrid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galizia, Murcia e Comunità Valenciana. Dopo la fase regionale, spazio alla fase nazionale fino alle semifinali di Madrid e Antequera. e, tra i suoi partecipanti si potrebbe trovare una stella affermata del calcio mondiale.



DANI E’ PRONTO – Sono ormai passati 80 giorni da quel venerdì 20 gennaio – giorno nel quale Dani Alves è stato incarcerato con l’accusa di stupro -. Come dichiarato dagli organi competenti, la manifestazione interesserà tutti i detenuti delle 43 carceri spagnole. L’ex giocatore di Barcellona e Juventus può quindi prendere parte al progetto. Vedremo se l’ex terzino brasiliano accetterà di disputare questa manifestazione.