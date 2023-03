Dani Alves non trova pace. In carcere da due mesi, dopo l'accusa di aver stuprato una giovane donna in un locale notturno di Barcellona, il brasiliano avrebbe iniziato lo sciopero della fame. Delle fonti hanno rivelato all'emittente che l'ormai ex calciatore "è completamente devastato e ci sono giorni in cui non mangia affatto". Tutto questo, da quando la moglie, la modella Joana Sanz, lo ha lasciato e non vuole più sapere nulla di lui.