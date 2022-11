Martina Valdes, la fidanzata di Blanco, è tornata sotto i riflettori. Il motivo? Una foto postata dalla giovane e bella ballerina in cui sono in bella mostra i suoi piedi. L’immagine ha creato grandi polemiche poiché la ragazza soffre di alluci valghi e ha dovuto incassare le critiche di tanti followers.



Lei però non si è fatta scoraggiare e ha risposto così agli haters: “Ho gli alluci valghi su entrambi i piedi da quando sono nata, per motivi di genetica. Sono sempre stati motivi di insicurezza e disagio e non poco. Siamo in una società dove la cattiveria e il far notare le “imperfezioni” altrui sono all’ordine del giorno. Pensateci due volte prima di dire la vostra, soprattutto perché non sai mai chi ti trovi davanti, come può reagire e cosa sta passando! Io li ho sempre nascosti, sbagliando… ma da ieri ho voluto affrontare questa cosa. Ognuno è bello a modo proprio, unico e con le proprie piccole imperfezioni che lo caratterizzano. Siamo perfetti così, senza nascondere o modificare ciò che siamo davvero”, ha scritto. Di certo le sue foto le danno ragione, ecco la gallery a lei dedicata.