Arrivano importanti aggiornamenti dal fronte giudiziario e da Nyon su, direttore sportivo dimissionario del Tottenham ed ex uomo mercato della Juventus., infatti,del massimo organismo internazionale.Il Comitato Disciplinare aveva ampliato questa inibizione fino al divieto di prender parte a ogni attività legata al calcio. Dunque, che davanti agli organi giudiziari FIFA è stato assistito dal pool composto dai legali Ian Laing, Paolo Lombardi e Luca Pastore,rispetto a quelle svolte recentemente a Londra e Torino.– L’ex dirigente degli Spurs era stato sanzionato dalla giustizia sportiva italiana in merito al caos scoppiato nel caso plusvalenze, legato alla sua precedente esperienza alla Juventus.Paratici aveva deciso quindi di presentare un ricorso formale alla Federazione, restando in attesa della sentenza prevista il 19 aprile da parte del Collegio di Garanzia del CONI – sentenza che ha rigettato il ricorso di Paratici insieme a quello di Agnelli -. Il dirigente si era quindi dimesso dal Tottenham.- “che, nell'estendere a livello mondiale l’inibizione temporanea comminata dalla Figc, l'aveva ampliata fino al divieto di prendere parte ‘ad ogni attività legata al calcio’., assistito davanti alla Fifa da un team di legali composto da Paolo Lombardi, Luca Pastore e Ian Laing,, nel rispetto dei limiti imposti dalla sanzione comminata dalla FIGC”.