L'esonero di Antonio Conte e la delicata situazione di Fabio Paratici sono gli ultimi episodi, il Tottenham è una vera e propria polveriera: nessuno è al riparo e, sottolinea il Telegraph, nel mirino della critica c'è anche il chairman Daniel Levy, che vive la sua più grande crisi alla guida degli Spurs. Tra i temi di imbarazzo c'è anche il mercato, perché Paratici gestiva il dossier allenatore (in ballo il successore di Conte, la squadra è stata affidata alla coppia Stellini-Mason fino al termine della stagione), ma anche alcuni casi delicati come il futuro di Harry Kane, ancora incerto. In tutto questo il presidente Levy, nell'ultimo anno, si è concesso un aumento di stipendio di circa 578mila euro, mentre alcuni dirigenti (tra cui anche Paratici) avrebbero ricevuto complessivamente 3,4 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno: dettagli che rendono più difficile l'ingaggio di un top manager e la permanenza del capitano.