Dopo le polemiche per la fascia "One Love" vietata a Neuer e a tutti gli altri capitani del Mondiale, la Germania è finita di nuovo nel mirino della Fifa per non aver mandato nessun giocatore in conferenza stampa insieme a Flick alla vigilia della partita contro la Spagna.



INDAGINE APERTA - Per questo, la Fifa ha avviato un'indagine contro la federazione tedesca, che avrebbe così violato le regole della conferenza per non aver rispettato l'obbligo di mandare un calciatore a parlare in conferenza, con l'allenatore, il giorno prima delle partite.