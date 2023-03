L'inchiesta sulle plusvalenze fittizie della Juventus ha effetto anche nel resto del mondo. La Fifa ha annunciato al quotidiano britannico The Guardian: "A seguito di una richiesta della Figc, il comitato disciplinare ha deciso di estendere le sanzioni inflitte a diversi dirigenti di calcio per avere effetto a livello mondiale".



Il riferimento è a Fabio Paratici, inibito per 30 mesi. A meno che non venga accolto il suo ricorso al Collegio di Garanzia, l'ex juventino dovrà lasciare l'incarico di direttore sportivo del Tottenham.

Nei giorni scorsi il club inglese ha esonerato l'allenatore italiano Antonio Conte, promuovendo in panchina alla guida della prima squadra il suo vice Cristian Stellini.