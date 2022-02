Dopo un periodo nero dovuto alla pandemia, finalmente si inizia a respirare un'aria diversa anche nel calcio. La sessione invernale di calciomercato infatti, fotografata da uno studio condotto dalla Fifa, fa capire come il pallone sta lentamente cercando di mettersi alle spalle il periodo nero.



Rispetto alla finestra invernale del gennaio 2021 sono sono verificate molte più transazioni (3534 contro le 2761 della scorsa stagione). E ad investire sono più che altro le società europee che hanno mosso il 90% del totale (811 milioni di euro).



Anche la Serie A non è stata da meno. Con 99 milioni di euro registrati come spese dalla Fifa, la Serie A si colloca solamente dietro a Premier League (305 milioni) e davanti a Liga spagnola (95 milioni), liga francese e Bundesliga (61 milioni).