La Fifa ha già bocciato il cartellino blu: 'Non ci piace, non sarà usato ad alti livelli, lo diremo all'Ifab'. Oggi la scelta

nei confronti della giànelle modifiche al regolamente che saranno discusse oggi a Glasgow nell'assemblea generale.10 minuti out e da usare solo in caso di proteste eccessive o di un fallo tattico (l'esmpio concreto è il fallo di Chiellini su Saka in finale agli Europei ndr.). Dal momento dell'annuncio qualche settimana fa, infatti, il cartellino blu ha già raccolto numerose posizioni discordanti fra gli addetti ai lavori e, in prima fila, si sono messi tutti gli allenatori, ampiamente negativi davanti a questo cambiamento.Per ribadire lo stop a questa norma è intervenuto ai micorofni di Sky Uk il presidente della Fifa Gianni Infantino: "nel calcio professionistico. Questa è una questione che non riguarda noi, maNoi siamo sempre aperti a nuove idee e suggerimenti, ma questi andrebbero trattati con rispetto, tutelando il gioco e anche l'essenza e la tradizione. C'è un cartellino rosso che ha lo stesso valore di quello blu".