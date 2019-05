Brutte notizie per il Chelsea di Maurizio Sarri: la Fifa, infatti, ha annunciato oggi di aver respinto il ricorso dei blues contro il blocco del mercato per le prossime due sessioni, confermando quindi la sanzione per il club del presidente Roman Abramovich e la multa da 600mila franchi svizzeri. Il Chelsea è stato punito per le irregolarità nel trasferimento di calciatori minorenni, regolamentato dall'articolo 19 delle norme Fifa.



L'ECCEZIONE E LE CONSEGUENZE - L'unica eccezione concessa al Chelsea riguarda proprio i giovani: i blues potranno tesserare nuovi calciatori sotto i 16 anni, purché vengano rispettate proprio le direttive previste dall'articolo 19. Questa decisione avrà inevitabilmente conseguenze anche sul mercato italiano, in particolare per quel che riguarda il futuro di Gonzalo Higuain. Entro il 30 giugno i blues dovrebbero essere comunque in grado di rinnovare il prestito o acquistare a titolo definitivo il Pipita dalla Juventus, dato che il blocco partirà ufficialmente all'apertura del mercato, ovvero il primo luglio.



NUOVO RICORSO - Il Chelsea ha annunciato un nuovo ricorso, questa volta al Tas, contro la sanzione della Fifa: "Il club prende atto che la Commissione d'Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. La società è però molto contrariata dal fatto che il blocco per due periodi consecutivi di mercato non sia stato annullato. Il Chelsea rifiuta categoricamente le motivazioni della Commissione. Ha agito seguendo i regolamenti e si appellerà al Tribunale di Arbitrato dello Sport".