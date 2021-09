, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore. L'accordo rientra nella strategia comune di supportare l'evoluzione dell'intero movimento italiano legato al mondo dei videogiochi competitivi, primo fra tutti quelli a simulazione calcistica.La volontà di proseguire il cammino intrapreso un anno fa, pone una volta di più la FIGC come Federazione Sportiva a trazione innovativa. I risultati agonistici e di seguito ottenuti con gli Esports nell’ultimo biennio ne sono la migliore prova."L'ingresso della FIGC nel mondo degli Esport, ed in particolare in ciò che riguarda i giochi di simulazione calcistica, fa parte di una strategia più ampia e generale che pone i fan e le nuove generazioni al centro del progetto. Il rapporto con OIES non è altro che la conferma di voler proseguire sul sentiero tracciato, favorendo e sostenendo la crescita di questo nuovo settore strategicamente cruciale nel processo di crescita della FIGC", dichiara, Marketing & Esport Director FIGC.Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire e creare connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore, per accelerarne il progresso e la conoscenza agli investitori non endemici."Il rinnovo della collaborazione con FIGC segna un importante traguardo per noi, anche in considerazione del suo precoce ingresso nel nostro network, a poche settimane dal lancio di OIES - commentanoed, fondatori dell'OIES - Il calcio virtuale in Italia si sta dimostrando uno straordinario volano di sviluppo dell'Esports e, dati alla mano, i progetti promossi dalla FIGC sono tra i più seguiti dagli appassionati dei videogame".L'Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.