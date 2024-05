Al San Mamés di Bilbao si scrive la storia. Lo stadio dell'Athletic è andato sold out un’ora dopo l'uscita dei biglietti della finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione, in programma domani alle ore 18.scuola Inter, la centrocampista del Barça è la calciatrice più giovane ad aver debuttato con l'Italia, la più giovane a giocare un Mondiale nella storia di tutte le nazionali italiane (superato il primato di Beppe Bergomi).

- Prima di lei non ci sono mai stati/e italiani/e nella storia della Masìa, e a oggi non ci sono altre straniere oltre a lei nel settore giovanile femminile del Barcellona. Chi la conosce giura che diventerà un crac, "fa proprio un altro sport" assicura qualcuno.. I primi mesi è stata aggregata al Barça B in seconda divisione spagnola, e ha vinto la seconda divisone spagnola segnando anche qualche gol decisivo. In prima squadra ha fatto una decine di partite e un gol. A 17 anni e 19 giorni è diventata la straniera più giovane a debuttare col Barcellona

- Il Barcellona è arrivato in finale di Champions League vincendo il girone A con Benfica, Eintracht Francoforte e Rosengard; ai quarti di finale ha eliminato il Brann prima dell'ultimo step,. Il Lione ha chiuso il gruppo B al primo posto e senza sconfitte, davanti a Brann, Slavia Praga e St. Polten. Ora le due big del calcio europeo si sfideranno in un San Mamés strapieno, con la Dragoni a tenere alta labandiera italiana.