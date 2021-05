. Dopo anni di dominio del Lione, questa volta toccherà a una fraa salire sul trono d’Europa e sarebbe una prima volta per entrambe. Le blaugrana vogliono sorprendere, il pronostico è a favore delle blues che quest'anno si sono guadagnate il soprannome di “mentality monsters”.Le ragazze in camiseta blaugrana vengono da una stagione strepitosa, nella qualee giocando un, alla maniera cruijffiana che rende il Barça més que un club.perdendo 7-0 all’esordio contro l’Arsenal nei sedicesimi di finale, un percorso che sembrava poter raggiungere il più felice epilogo già, quando però, vera e propria dominatrice del calcio femminile con 7 coppe in bacheca. Oggi, dhanno una seconda possibilità di entrare nella storia e diventare la prima squadra spagnola a vincere la competizione. Nove anni fa, in quel 7-0, c’era il capitano Vicky Losada, che stasera dovrebbe sedere in panchina. C’era anche, che ora, a 27 annispesso con la fascia di capitano al braccio. Questa seraper un problema muscolare, ma farà di tutto per esserci.Sono passati 14 anni quando, acerrimo rivale del Chelsea, vinse la Champions League femminile e coronò il. Da allora, oltremanica non ci è riuscito nessuno, ma o(hanno già vinto coppa di lega e campionato e devono disputare una finale di FA Cup). Ie vuole trascinarla sulla vetta d’Europa., le ragazze, hanno conquistato la loro prima finale della storia.anche nella squadra femminile, componendo il formidabile. Ora si ritrova: se dovessero andare entrambe le finali per il meglio, si tratterebbe di unaLa copertina sarà tutta diera lì dal 2014 ed, quando nel 2017 arrivò in Bassa Sassonia anche. Insiemeinfrantosi ancora sulla strapotenza del Lione.(250 mila sterline), accettando le avances del. Questa volta il Lione non c’è, la Champions League cerca una nuova regina e le due attaccanti. Il dramma è che solo una delle due verrà incoronata.