'90 minuti en el Bernabeu son molto longo': Joselu si traveste da Santillana, Ancelotti a caccia della quinta Champions League

…”., pronunciata nel 1986 dopo una delle tante rimonte europee sull’Inter, è valida oggi più che mai.Anche nei momenti più disperati.del prossimo 1° giugno contro il Borussia Dortmund. Prima che l’imponderabile si prendesse di nuovo la scena e regalasse il colpo di reni cheE andare all’assalto della quinta, due anni dopo il successo di Parigi contro il Liverpool.- E in nottate come queste, destinate ad aggiungere un nuovo entusiasmante capitolo della leggendaria epopea delper sempre. Entrato all’81° al posto di Valverde per l’ultimo disperato assalto, firma con un doppio tap-in da rapinatore d’area un’impresa che non ha spiegazioni. Se non con quella famosa frase: 90 minutos en el Bernabeu son molto longo…”.