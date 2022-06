, teatro stasera della finale di ritorno del play-off di Serie C contro il Padova ma comune chiamato anche a decidere il successore di Leoluca Orlando.per il centro-destra,per +Europa e Azione,per il centro-sinistra,per la lista Siciliani Liberi, oltre a- Nel capoluogo siciliano si vota per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale, ma, scatenando la bagarre tra gli opposti schieramenti politici. "", ha dichiarato il senatore, in quota Lega e Forza Italia. Il caso delle diserzioni di massa sta creando grandi rallentamenti e disagi per gli elettori, visto che circa 50 sezioni sono rimaste scoperte e stanno costringendo il Ministero dell'Interno a porvi rimedio in tempi rapidi, oltre a"I presidenti sono stati trovati ovunque - garantisce Alessandra Autore, responsabile del servizio elettorale del Comune di Palermo - e in quasi tutte le sezioni si sono già insediati".