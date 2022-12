Moderno e non. L’atto conclusivo di Inghilterra ‘66 e il Miracolo di Berna del ‘54, Argentina Germania Ovest 3-2 di Messico '86 sono probabilmente le uniche tre partite paragonabili, per intensità emotiva e andamento, a questaL’ha vinta il giocatore più forte dell’epoca moderna, aggiudicandosi la sfida nella sfida contro il suo erede designato.Ed entrare, a fine carriera, nel paradiso degli eterni, come Pelé, Cruijff, Maradona, Ronaldo il Fenomeno e da oggi Lionel da Rosario.di questo sport meraviglioso che è il calcio. La prima volta in un paese di lingua araba e musulmano, la prima volta negli Emirati:dal giorno della sua assegnazione (nel 2012) a quelli delle polemiche e dell’arrivati dalle zone più povere del mondo per realizzare gli stadi che hanno ospitato nell’ultimo mese l’appuntamento più importante che esista per qualsiasi giocatore, addetto ai lavori o semplice appassionato. Nel giorno in cui - 36 anni dopo l’ultima volta - l’Argentina torna sul tetto del mondo,- e tralasciamo le accuse, tutte da provare, della presunta corruzione ordita e organizzata dall’ex presidente francese Sarkozy per spostare voti che nel 2012 sembravano pendere dall’altra parte dell’oceano - e di evitare in ogni modo che si parlasse delle numerose storture di questa Coppa del Mondo. La finale più bella di ogni tempo, o comunque una delle più belle,