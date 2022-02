Lo scorso 2 Agosto è arrivato con un volo charter a Firenze con ambizioni importanti: protagonista della vittoria in Copa America con l’Argentina, entrato subito nella storia della Fiorentina come l’acquisto più oneroso di sempre, è considerato uno più interessanti acquisti della scorsa sessione di calciomercato estivo. Stiamo parlando del numero 22 viola Nicolas Gonzalez. L’argentino, rispetto a molti sudamericani approdati nel tempo nel campionato, poteva contare sull’esperienza triennale in Germania con la maglia dello Stoccarda, un periodo nel quale Nico ha potuto prendere le misure del calcio europeo. Insomma la Fiorentina si trovava in mano il prototipo di esterno moderno: quella tipologia di giocatore chiamato a dare fantasia al tridente della squadra di Vincenzo Italiano, aumentando la pericolosità negli ultimi metri di campo.



Un gol subito nei preliminari di Coppa Italia contro il Cosenza, la prima in rete in Serie A già alla seconda giornata contro il Torino ma una prima parte di campionato piena di dribling e giocate hanno fatto esplodere l’entusiasmo a Firenze, portando un’intera tifoseria a sognare. Poi la positività al covid e alcuni acciacchi fisici, alternati anche da una insolita gestione attuata da Italiano nei confronti dei sudamericani al loro rientro dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno determinato un calo di forma consequenziale e fisiologico, hanno trasformato gli elogi unanimi in critiche altrettanto diffuse. Il bottino alla 24esima giornata recita così: 18 presenze, 2 reti e 4 assist all’attivo in campionato, uno score tutt’altro che negativo ma che visti i valori del giocatore risulta essere un limitativo. Questo perché nonostante tutto Gonzalez è sempre al centro del gioco offensivo viola: ogni partita “si prende” le sue occasioni per segnare, spesso mettendosi in proprio ignorando il resto dei compagni. Questo perché ha le caratteristiche per determinare le partite, anche se ultimamente, non ultima la sfida di sabato scorso contro la Lazio, manca spesso di lucidità negli ultimi metri di campo.



Adesso tocca a Italiano rispolverare l’argentino per dare nuova linfa all’attacco della Fiorentina: la cessione di Vlahovic infatti ha tolto molti gol, e Piatek e Cabral non è certo garantiscono i numeri del serbo nei primi 6 mesi di stagione. Ecco perché Nico diventa ora fondamentale anche in fase realizzativa, ecco perché Firenze ha bisogno di quel giocatore che ad inizio stagione aveva fatto stropicciare gli occhi a tutti e l’augurio è che si possa farlo già dalla prossima sfida in Coppa contro l'Atalanta. Italiano è già a lavoro per questo, Gasperini è avvisato.