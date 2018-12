5 gol in 13 partite. Sono i gol di Hamsik in campionato? No, di Marco Benassi, la mezzala più prolifica del campionato italiano. Per il centrocampista viola si tratta del migliore momento della carriera. E la maturazione del classe 1994 non è passata di certo inosservata, tanto che l'Inter è tentata dall'idea di riportarlo ad Appiano Gentile.



TRA RITORNO E RINNOVO - Benassi è cresciuto nel vivaio nerazzurro e può tornare utile non solo sul campo ma anche per il discorso relativo alle liste Uefa. La valutazione della Fiorentina è importante: non meno di 25 milioni di euro, prendere o lasciare. Nel frattempo, secondo quanto appreso da calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo del contratto con i viola viaggia piuttosto bene. Corvino ha avuto contatti positivi con l'entourage del giocatore, si va verso un nuovo accordo con scadenza 2023 e un ritocco verso l'alto rispetto all'attuale ingaggio da 1,1 milioni a stagione. Un accordo di fatto trovato, ma che potrebbe essere messo nero su bianco anche dopo il mercato invernale. Senza fretta arriverà un messaggio chiaro ai naviganti: strappare Benassi alla Fiorentina non sarà così facile.