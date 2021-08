Di seguito il comunicato diramato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale in merito all'ultimo test match in vista della gara di Coppa Italia in programma il 13 agosto contro il Cosenza:



"La Fiorentina informa che domenica 8 agosto, alle ore 11:00, presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la squadra viola affronterà in amichevole il Montevarchi. La partita sarà completamente a porte chiuse, sia per i tifosi che per la stampa. L’amichevole sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente sull’APP ufficiale della Fiorentina".