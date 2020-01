La Fiorentina cerca un rinforzo per reparto sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, in pole position ci sono il difensore brasiliano Juan Jesus della Roma, il centrocampista ghanese Duncan del Sassuolo e l'attaccante italiano Cutrone del Wolverhampton.



In uscita il centravanti brasiliano Pedro può tornare in patria al Gremio o al Flamengo: è richiesto pure in Turchia dal Besiktas, in Portogallo e in Francia dal Nantes. Empoli e Pordenone sul giovane difensore viola Ranieri. Cerofolini alla Casertana.