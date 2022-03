Dopo le belle prestazioni sotto la guida di Vincenzo Italiano, senza mai mettere becco nelle scelte (anche quando è stato sostituito dopo pochi minuti a causa di un'espulsione) né far pesare il proprio status da prossimo possibile svincolato, la Fiorentina potrebbe aver deciso deciso di rinnovare il contratto di Riccardo Saponara, un contratto che attualmente è in scadenza al 30 giugno del 2022, con la possibilità di arrivare addirittura ad un accordo fino al 2024.



In un intervista rilasciata ieri all’emittente televisiva Rtv38 il fantasista viola è stato più che chiaro: "Mi piacerebbe rinnovare e restare. Ho dato la mia disponibilità e ne discuteremo con la società. Se non dovesse succedere, sarò comunque orgoglioso"



A trattare l’argomento quest’oggi è il quotidiano fiorentino La Nazione che, oltre ad evidenziare l’attaccamento del giocatore a Firenze e a Vincenzo Italiano, sottolinea un altro fattore da non sottovalutare: secondo quanto imposto dai vincoli di mercato, visto che il suo contratto con la Fiorentina scade nel giugno 2022, il giocatore è a tutti gli effetti in regime di svincolo e libero di contrattare con altre squadre. L’atteggiamento del giocatore, e la sua voglia di restare in viola, potrebbero essere davvero determinanti e nei prossimi giorni società ed entourage potrebbero già trovare un accordo.