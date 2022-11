La scorsa estate la dirigenza della Fiorentina, dopo aver deciso ufficialmente di cedere Dragowski vista la sua mancata volontà di rinnovare con il club, ha scelto di scommettere sull’esperto Pierluigi Gollini in uscita dall’Atalanta: dopo appena 5 mesi di stagione però la situazione sembra essersi totalmente ribaltata, con l’ex nerazzurro che adesso sembra veramente ad un passo dal lasciare, per la seconda volta in carriera, Firenze. Il portiere ha perso quasi subito il duello con Pietro Terracciano per una maglia da titolare, retrocedendo a secondo portiere nelle gerarchie viola. Per questo motivo non è così improbabile che il classe '95 possa lasciare la Fiorentina già a gennaio.



E in questa situazione adesso la Fiorentina starebbe cercando di portare a Firenze il fiorentino Alessio Cragno, il classe ’94 infatti sta trovando poco spazio al Monza di Berlusconi: arrivato dal Cagliari con la formula del prestito con riscatto condizionato, in questi primi mesi è però stato il secondo di Di Gregorio e difficilmente sceglierà di rimanere ancora in Brianza. Per questo Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione la Fiorentina potrebbe scegliere questa nuova soluzione: Gollini out, Cragno in. Resta poi da sottolineare che il procuratore dell’ex portiere della Dea nelle scorse settimane ha fatto visita alla dirigenza gigliata, qualcosa sicuramente si sta muovendo e le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro di entrambe i portieri.