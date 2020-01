La Fiorentina, dopo giorni di riflessioni, ha deciso di muoversi con forza in queste ultime ore di mercato, per chiudere gli ultimi colpi e dare a Iachini una rosa competitiva. Oltre a stringere per giocatori seguiti da tanto tempo, come Duncan e Amrabat, e portarsi molto vicina a Igor della Spal, Pradé è a un passo da Kouamè del Genoa, attualmente in fase di recupero dalla rottura del crociato rimediata a metà novembre.



DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa è vicinissima alla chiusura, con solo gli ultimi dettagli da limare, nell'affare verrà inserito il cartellino Riccardo Sottil. Kouamé si trasferirà in viola a titolo definitivo per una cifra vicina a 15 milioni di euro, mentre al Grifone andrà il giovane della Fiorentina in prestito, con i rossoblù che vorrebbero un diritto di riscatto o una recompra fra 6 o 18 mesi.