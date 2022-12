Nonostante sia stato costretto a lasciare anzitempo il ritiro pre mondiale dell’Argentina a causa di un infortunio, l’esterno offensivo della Fiorentina Nicolas Gonzalez avrà comunque la possibilità di raggiungere il Qatar per stare accanto ai proprio compagni in occasione della Finale in programma domenica pomeriggio. Il giocatore, che in questi giorni era a Firenze per continuare il suo personale percorso di riatletizzazione in vista della ripresa del campionato, ha ricevuto il via libera dalla Fiorentina.



Gonzale, come confermato quest’oggi dal direttore generale gigliato Joe Barone, è stato invitato assieme all’altro escluso Joaquin Correa per assistere da vicino alla sfida contro la Francia. Il giocatore partira alla volta di Doha nella giornata di domani, e farà ritorno in Italiano lunedi.