Dopo quanto offerto dal giocatore nei primi mesi di stagione, è ormai chiaro che qualcosa tra Fiorentina e Nicolas Gonzalez sia cambiato. Da essere uno degli intoccabili della rosa gigliata adesso l’argentino rischia clamorosamente di essere messo sul mercato. Come dimostrato nella scorsa stagione quando fece a meno dell’allora capocannoniere del campionato, Vlahovic, la dirigenza viola non ha problemi a cedere uno dei suoi migliori prospetti soprattutto se il rapporto con esso sembra essersi incrinato.



FIORENTINA INDISPETTITA - Ad esserci rimasti male però non sono soltanto i tifosi, adesso anche in società qualcosa è cambiato. Il comportamento del giocatore non è stato affatto professionale. Quella che lo aspetta è una competizione importante a cui ogni giocatore vorrebbe partecipare, ma ci sono comunque degli obblighi da rispettare verso la società che puntualmente ogni mese ti paga lo stipendio. E forse in questo Nico ha lasciato a desiderare. Con il senno di poi evidentemente qualcosa già dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter si era incrinato: Gonzalez chiese il cambio dopo pochi minuti di gioco, e nei giorni successivi il club fece uscire un comunicato in cui veniva sottolineato come il giocatore fosse ok fisicamente. A questo si sono poi aggiunte le parole di domenica di Joe Barone e di Vincenzo Italiano, che entrambi hanno puntato il dito verso l’argentino.



CESSIONE IN VISTA? – Nonostante quanto fatto finora l’argentino è comunque uno dei giocatori più forti di questa squadra ma, anche se privarsene potrebbe rappresentare un autogol, nelle ultime ore il discorso cessione sta prendendo sempre più campo. La missione per i dirigenti della Fiorentina è comunque complicata: difficilmente a gennaio, a meno che l’argentino non faccia un super mondiale, ci sarà un club disposto a pagare una cifra che si avvicini ai 23 milioni + 4 di bonus pagati dai viola solo due estati fa. Servirebbe appunto che il numero 22 gigliato sia protagonista con la sua Argentina, al momento una ipotesi poco probabile visti i problemi fisici che il ragazzo si trascina con sé ormai da settimane. Discorso praticamente impossibile per le squadre italiane, nonostante il giocatore compaia nei taccuini di Inter e Milan, che non dispongono della necessaria liquidità. Diverso invece per la Bundesliga e la Ligue, campionati dove l’argentino ha diversi estimatori. Più improbabile la soluzione Premier League.