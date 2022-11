Tra i tanti temi trattati dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport quest’oggi c’è anche il mercato della Fiorentina, e la possibile e clamorosa trattativa che il club gigliato sarebbe pronta ad intavolare per tornare in corsa per l’Europa. Italiano da tempo chiede un giocatore capace di accendere il centrocampo viola, troppo spesso in balia agli avversari, e per questo adesso la dirigenza starebbe valutando il nome di Luis Alberto, ormai in rottura con Maurizio Sarri e pronto a valutare qualsiasi tipo di operazione pur di tornare a giocare con una certa regolarità.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano nazionale, a smuovere la situazione ci sarebbe anche una particolare scelta societaria del presidente della Lazio Lotito: se il patron biancoceleste deciderà di non effettuare un cospicuo versamento nelle cassa societarie, il club potrebbe essere costretto a far cassa con il mercato. Lo spagnolo da tempo è ai ferri corti con il tecnico che sarebbe pronto a sacrificarlo.



La Fiorentina, ormai da qualche mese, sta monitorando la situazione di Luis Alberto sperando, prima o poi, di poter intavolare una trattativa con Lotito e regalare lo spagnolo a Vincenzo Italiano, da tempo suo estimatore. La formula proposta dai viola è un prestito con diritto di riscatto, mentre al contrario Lotito chiede l’obbligo di riscatto entro la prossima estate. Nelle prossime settimane i due club si incontreranno per provare a capire se ci sono o meno possibilità di concludere l’affare.