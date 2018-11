Ha destato curiosità l'immagine della Fiorentina che campeggia a New York, dominando Times Square. Un'idea del back-shirt sponsor Dream Loud, con la volontà di ampliare la conoscenza della società viola nel mondo, legandola a un brand già fortissimo come quello della città che rappresenta.



L'installazione, nella 'Grande Mela' per tutta la giornata di lunedì, sarà riproposta in vista della partita in programma il primo dicembre contro la Juventus, mentre in Primavera altri pannelli saranno a Los Angeles. Tutto ciò, come detto, per far conoscere ancor di più la Fiorentina nel mondo. E le maglie di Chiesa, Lafont, Pjaca e Simeone sono pronte a conquistare l'America.