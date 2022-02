Sabato sera contro il Sassuolo, per l’ennesima volta, la Fiorentina si è ritrovata a dover giocare con un uomo in meno una partita: con quella di Bonaventura i viola raggiungono la decima espulsione in stagione: con 8 cartellini rossi in campionato e 2 in Coppa Italia la squadra di Vincenzo Italiano è tra le più “indisciplinate” della Serie A. Al terrnine della partita il tecnico ha subito esternato il problema in conferenza stampa: “Capisco che ci siano situazioni al limite ma queste non le mando giù. Ne parleremo coi ragazzi e spero di non tornarci più".



Chi era presente a Reggio Emilia ha riportato il chiarimento tra tecnico e squadra, l’augurio è che già dalla prossima partita le cose cambino. Questo perché in vista di mercoledì c’è anche un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione da tutti, a partire proprio dagli undici che scenderanno in campo dal primo minuto: in Coppa Italia, a differenza di tutte le altre competizioni europee ad eliminazione diretta, vale ancora la regola dei gol in trasferta motivo per il quale per i viola sarà necessario e fondamentale restare in parità numerica.