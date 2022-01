Danielea SportItalia ha confermato quanto raccontato da Calciomercato.com ormai da mesi.Condizioni chiare a tutti da mesi, non cifre campate per aria perché quella di 75 milioni era la cifra che sarebbe stata fissata nella clausola rescissoria in caso di rinnovo. Solo che nel frattempo i dialoghi con l'entourage di Vlahovic si sono compromessi da tempo, per questo motivo il club viola non ha potuto accettare le proposte arrivate dalla Premier (Arsenal e non solo), ma con il tempo che scorre non può permettersi di veder davvero partire il centravanti serbo a parametro zero., in maniera tale da poter andare all in su di lui in vista di giugno. La Fiorentina apre a tutti con sei mesi d'anticipo e aspetta un segnale da Vlahovic, anzi dai suoi agenti capitanati da Ristic., esterno ed interno: cedere almeno un giocatore a cifre importanti (sempre Dejan Kulusevski è il principale indiziato) e poi sacrificare davvero sull'altare di Vlahovic addirittura il rinnovo di Paulo Dybala, oltre ad altre situazioni di risparmio già delineate come il mancato riscatto di Alvaro Morata. E non è detto che tutto questo basti.Detto delle due vie per anticipare il colpo, restano ancora tanti contro da valutare alla Continassa per l'immediato. I pro sono tutti tecnici, ovviamente. Ma a pesare sul piatto della bilancia non ci sono solo i sacrifici necessari e le richieste della Fiorentina, anche quelle degli stessisenza andare troppo in là con la fantasia e nel tempo ipotizzando addirittura una fuga a zero tra 18 mesi. Sette giorni al termine del mercato, il supermarket Fiorentina resterà aperto sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro: la Juve passerà alla cassa?