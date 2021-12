La Fiorentina prende tempo: dopo il passaggio dal 75 al 50% in materia di capienza massima degli stadi, il club viola ha bloccato la vendita dei tagliandi liberi per la sfida dell'Epifania contro l'Udinese:



"​ACF Fiorentina comunica che, a seguito delle nuove misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 approvate dal Consiglio dei Ministri nella serata di mercoledì 29 dicembre 2021 tramite Decreto-Legge, la partenza della vendita libera per Fiorentina-Udinese, inizialmente prevista per Giovedì 30 Dicembre alle ore 15:00, è stata posticipata a Lunedì 3 gennaio 2022 alle ore 15:00".