A meno di due settimane dall’inizio della sessione di Calciomercato la dirigenza della Fiorentina, in primis la coppia Barone-Prade, sta cominciando a pianificare quelle che saranno le mosse del club, sia in entrata che in uscita, e di come la dirigenza gigliata abbia in mente di inserire all'interno della rosa un ulteriore giocatore offensivo. L’attuale situazione di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, ai box ormai da mesi, costringono i viola a cercare un’alternativa valida sugli esterni ed il primo nome in cima alla lista della Fiorentina sembra essere Jeremie Boga ormai ai margini del progetto Atalanta.



Barone nelle scorse settimane ha già allacciato i rapporti con Atalanta ed entourage del giocatore per vedere se si riesce a trovare una soluzione che metta tutto d’accordo. L’agente dell’ivoriano è Fali Ramadani, da tempo molto vicino alla Fiorentina. Il club nerazzurro per il momento non pare però disposto ad aprire alla cessione alla Viola, che sarebbe disposta in ogni caso a prelevare l’ivoriano solo con la formula del prestito visto il già alto ingaggio, che raggiunge quasi i due milioni, percepito con la Dea. Senza dimenticare la volontà del giocatore, che anche durante la parentesi italiana non si è mai dimenticato dell’avventura in Premier e visto il forte interesse per lui del Leicester chissà se non possa imboccare la strada della Manica. A prescindere dalla conclusione o meno di questa operazione la situazione adesso è chiara: Boga o no è chiaro che Vincenzo Italiano abbia chiesto rinforzi sugli esterni.