In seguito alla cessione di Dusan Vlahovic è normale che la Fiorentina, oltre a perdere qualcosa a livello tecnico, è innegabile che con la partenza del serbo la squadra abbia avuto anche un deficit anche dal punto di vista della personalità e del carisma. Questo perche l’ex centravanti viola, nonostante la giovane età aveva le caratteristiche per prendersi l’intera squadra sulle spalle per condurla verso gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.



Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione, oltre al duro compito di trovare nuove soluzione in campo per sostituire Vlahovic, Vincenzo Italiano dovrà individuare subito un altro punto di riferimento nello spogliatoio, in grado di trascinare la squadra di qui a fine stagione. E va fatto velocemente perché i tempi stringono e gia domani sera la squadra sarà attesa dalla delicata sfida da dentro o fuori contro l’Atalanta di Gasperini.



Tra i primi indiziati senza dubbio c’è Cristiano Biraghi, ormai a tutti gli effetti capitano e sostenuto da tutto lo spogliatoio viola. Un altro dei candidati può essere Nikola Milenkovic che, nonostante continui a fare problemi per il rinnovo del contratto, per carisma e carattere pùò dare una grande mano al tecnico in fase di gestione. La terza ed ultima ipotesi fatta dal quotidiano fiorentina è quella di Lucas Torreira: l’uruguayano, nonostante sia ancora in prestito dall’Arsenal, è il vero e proprio regista della squadra ed ogni pallone passa per i suoi piedi, la sua esperienza internazionale potrà far comodo alla Fiorentina.