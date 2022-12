OUR SQUAD ⚜️

International cup

Pochi minuti fa, dopo aver svolto la consueta sessione di allenamento all’interno del Centro Sportivo Davide Astori, ladiha lasciato Firenze alla volta didove domani sarà impegnata nella International Cup: un test triangolare organizzato assieme alladi Adrian Mutu ed ilNonostante il tecnico gigliato debba fare a meno ancora di alcuni giocatori impiegati precedentemente con le proprie nazionali tra Mondiali ed amichevoli –su tutti – e di alcuni infortunati, come Sottil e Venuti, sono tornati ufficialmente disponibili(tornato dopo l’infortunio che lo aveva escluso dalle ultime due amichevoli),, che sono tornati dalle vacanze nei giorni scorsi. Nelle due sfide di domani inoltre ci sarà la possibilità di rivedere molti elementi della primavera diche lo stesso Italiano intende valutare per un eventuale utilizzo in prima squadra.Questi iconvocati:Amatucci, Barak, Benassi, Biagetti, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Distefano, Duncan, Favasuli, Gollini, Ikoné, Kayode, Kouame, Maleh, Mandragora, Quarta, Cabral. Ranieri, Saponara, Terracciano. Terzic.