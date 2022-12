Benchè soltanto una settimana fa dopo l’amichevole contro l’Arezzo lo stesso direttore sportivo gigiato Daniele Pradè abbia voluto smentire ogni interessamento per lui da parte della Fiorentina, in queste ultime ore si sta riscaldando la pista che porterebbe i viola al fantasista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri. Dopo qualche settimana di stallo, in cui la dirigenza gigliata ha studiato la giusta strategia per far breccia nel muro eretto attorno a lui dai blucerchiati: richiesta ed offerta però per il momento non sembrano combaciare.



Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport la richiesta iniziale del club blucerchiato per il talento marocchino è di dieci milioni, mentre l’offerta massima viola, prevedendo gli immancabili bonus, è di cinque milioni. La Fiorentina però dal canto suo, disponendo di tanti esuberi, preferirebbe l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnico: ed il profilo suggerito dai liguri sembra essere quello dell’ex Empoli Zurkwoski.



Altri nomi che i viola potrebbero inserire nella trattativa sono quelli di Maleh e Benassi, con la Sampdoria che preferirebbe l’ex Torino all’ex Venezia. L'affare resta difficile, ma la Fiorentina continua a stare in marcatura stretta su Sabiri, seguito negli ultimi giorni in Qatar dal direttore generale viola Barone. In caso di mancata chiusura i viola sono pronti a virare su altri profili, tra cui chiaramente quello di Bajrami dell’Empoli.