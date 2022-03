Si sono aperte negli scorsi giorni le trattative per la permanenza di Lucas Torreira alla Fiorentina. Sono 15 i milioni previsti dall'accordo estivo con l'Arsenal per il riscatto del giocatore, con i viola che proveranno ad ottenere uno sconto per risparmiare qualcosa rispetto a questa cifra. In Inghilterra sono convinti che i Gunners non abbiano intenzione di calare sul prezzo. A riportarlo è La Nazione.